Mustangs logran dramática victoria 4-3 sobre Diablos: Jesús Moreno destaca

Jesús Moreno se convirtió en el héroe de la tarde al llegar al home plate en el fondo de la novena entrada y sellar la dramática victoria de los Mustangs por pizarra de 4-3 sobre los Diablos de la Otilio, en duelo correspondiente al Grupo B-2 de la Liga de Softbol Acero.

El encuentro inició con dominio escarlata, cuando Cristóbal Alvarado detonó un jonrón solitario en la apertura del primer episodio para estrenar el score. Sin embargo, la reacción de los Mustangs no tardó en llegar y fue en la tercera entrada cuando Heriberto Hernández cruzó el plato para igualar los cartones.

La ofensiva de los "caballos salvajes" tomó impulso en el cuarto rollo gracias a un cuadrangular solitario de Pedro Soto, que le dio la vuelta a la pizarra. Más tarde, en el cierre de la quinta tanda, Ángel Morales amplió la ventaja al timbrar la carrera del 3-1.

Lejos de bajar los brazos, los Diablos de la Otilio respondieron en la sexta entrada con anotaciones de Damián de la Cruz y Edgar Montecillos, logrando emparejar nuevamente el score. El séptimo inning transcurrió sin movimientos, obligando a que el duelo se extendiera a extrainnings.

Fue hasta el cierre de la novena entrada cuando los Mustangs encontraron la carrera que definió el triunfo. Jesús Moreno se embazó en bola ocupada, robó la segunda almohadilla y avanzó a la antesala, mientras que Francisco Rivera conectó el imparable decisivo que impulsó la carrera de la victoria.

En un reñido duelo de serpentinas, Heriberto Hernández se adjudicó el triunfo tras lanzar la ruta completa, mientras que Eduardo Gómez cargó con la derrota, también trabajando todo el encuentro en un cerrado y emocionante choque que se libró en el diamante de la Unidad Deportiva.