FIFA lanza precios boletos VIP para el Mundial 2026 en México

Ciudad de México.— La FIFA ha puesto oficialmente a la venta los boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México, los cuales ofrecen experiencias exclusivas en las tres sedes nacionales: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Estos accesos VIP, disponibles únicamente con tarjeta Visa, van desde los 34,700 hasta los 129,800 pesos mexicanos por persona, dependiendo de la zona, sede y fase del torneo.
Los paquetes incluyen desde gastronomía de autor y bebidas premium, hasta acceso a zonas preferenciales, entretenimiento exclusivo y regalos conmemorativos.
Las experiencias y precios por zona:
Pitchside Lounge
Asientos a nivel de cancha
Comida gourmet y bebidas premium
Regalos exclusivos y trato personalizado
Precios:
Monterrey (14 junio): $87,500
Guadalajara (23 junio): $77,450
Monterrey (24 junio): $85,500
Guadalajara (26 junio): $91,500
Monterrey (29 junio): $102,600
VIP
Trophy Lounge
Champions Club
FIFA Pavilion
Inauguración histórica
El Estadio Azteca abrirá el torneo el 11 de junio de 2026, convirtiéndose en el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo.
La venta actual se realiza a través del portal oficial de FIFA, y los compradores con tarjetas Visa tienen acceso preferente a sorteos y disponibilidad anticipada.