Contactanos
Score

FIFA lanza precios boletos VIP para el Mundial 2026 en México

Los exclusivos paquetes Hospitality están disponibles para los partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con distintas zonas y servicios premium.

Por Redaccion La Voz - 14 agosto, 2025 - 02:13 p.m.
FIFA lanza precios boletos VIP para el Mundial 2026 en México

Ciudad de México.— La FIFA ha puesto oficialmente a la venta los boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México, los cuales ofrecen experiencias exclusivas en las tres sedes nacionales: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Estos accesos VIP, disponibles únicamente con tarjeta Visa, van desde los 34,700 hasta los 129,800 pesos mexicanos por persona, dependiendo de la zona, sede y fase del torneo.

Los paquetes incluyen desde gastronomía de autor y bebidas premium, hasta acceso a zonas preferenciales, entretenimiento exclusivo y regalos conmemorativos.

Las experiencias y precios por zona:

Pitchside Lounge

  • Asientos a nivel de cancha

  • Comida gourmet y bebidas premium

  • Regalos exclusivos y trato personalizado

  • Precios:

    • Monterrey (14 junio): $87,500

    • Guadalajara (23 junio): $77,450

    • Monterrey (24 junio): $85,500

    • Guadalajara (26 junio): $91,500

    • Monterrey (29 junio): $102,600

VIP

  • Asientos elevados laterales

  • Alta cocina y servicio completo

  • Precios:

    • Guadalajara (11 junio): $76,450

    • CDMX (17 junio): $108,600

    • Monterrey (20 junio): $76,450

    • Guadalajara (23 junio): $64,400

    • Monterrey (24 junio): $73,450

    • Monterrey (29 junio): $89,550

    • CDMX (30 junio): $129,800

Trophy Lounge

  • Asientos laterales de primer nivel

  • Menú de autor, experiencias exclusivas

  • Precios:

    • Guadalajara (23 junio): $56,350

    • Guadalajara (26 junio): $72,450

Champions Club

  • Asientos cercanos a las zonas de hospitalidad

  • Fusión gastronómica internacional

  • Sin estacionamiento

  • Precios:

    • CDMX (17 junio): $73,400

    • Monterrey (24 junio): $55,350

    • Monterrey (29 junio): $77,450

    • CDMX (30 junio): $78,500

FIFA Pavilion

  • Ambiente festivo, comida callejera gourmet

  • Sin estacionamiento

  • Precios:

    • Guadalajara (11 junio): $35,700

    • Monterrey (14, 20, 24 junio): desde $34,700

    • Monterrey (29 junio): $55,350

Inauguración histórica

El Estadio Azteca abrirá el torneo el 11 de junio de 2026, convirtiéndose en el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo.

La venta actual se realiza a través del portal oficial de FIFA, y los compradores con tarjetas Visa tienen acceso preferente a sorteos y disponibilidad anticipada.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados