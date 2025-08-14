FIFA lanza precios boletos VIP para el Mundial 2026 en México

Ciudad de México.— La FIFA ha puesto oficialmente a la venta los boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México, los cuales ofrecen experiencias exclusivas en las tres sedes nacionales: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Estos accesos VIP, disponibles únicamente con tarjeta Visa, van desde los 34,700 hasta los 129,800 pesos mexicanos por persona, dependiendo de la zona, sede y fase del torneo.

Los paquetes incluyen desde gastronomía de autor y bebidas premium, hasta acceso a zonas preferenciales, entretenimiento exclusivo y regalos conmemorativos.

Las experiencias y precios por zona:

Pitchside Lounge

Asientos a nivel de cancha

Comida gourmet y bebidas premium

Regalos exclusivos y trato personalizado

Precios : Monterrey (14 junio): $87,500 Guadalajara (23 junio): $77,450 Monterrey (24 junio): $85,500 Guadalajara (26 junio): $91,500 Monterrey (29 junio): $102,600



VIP

Asientos elevados laterales

Alta cocina y servicio completo

Precios : Guadalajara (11 junio): $76,450 CDMX (17 junio): $108,600 Monterrey (20 junio): $76,450 Guadalajara (23 junio): $64,400 Monterrey (24 junio): $73,450 Monterrey (29 junio): $89,550 CDMX (30 junio): $129,800



Trophy Lounge

Asientos laterales de primer nivel

Menú de autor, experiencias exclusivas

Precios : Guadalajara (23 junio): $56,350 Guadalajara (26 junio): $72,450



Champions Club

Asientos cercanos a las zonas de hospitalidad

Fusión gastronómica internacional

Sin estacionamiento

Precios : CDMX (17 junio): $73,400 Monterrey (24 junio): $55,350 Monterrey (29 junio): $77,450 CDMX (30 junio): $78,500



FIFA Pavilion

Ambiente festivo, comida callejera gourmet

Sin estacionamiento

Precios : Guadalajara (11 junio): $35,700 Monterrey (14, 20, 24 junio): desde $34,700 Monterrey (29 junio): $55,350



Inauguración histórica

El Estadio Azteca abrirá el torneo el 11 de junio de 2026, convirtiéndose en el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo.

La venta actual se realiza a través del portal oficial de FIFA, y los compradores con tarjetas Visa tienen acceso preferente a sorteos y disponibilidad anticipada.