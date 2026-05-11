FIFA enfrenta críticas por precios de entradas en la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo de 2026, diseñada para ser la más grande y lucrativa de la historia, ha comenzado a devorar los presupuestos de sus propios protagonistas. Detrás de las luces de los estadios en Estados Unidos, México y Canadá, se gesta un descontento entre aficionados y ahora también de los futbolistas y federaciones que han descubierto, con asombro, que garantizar un asiento para sus padres, esposas o hijos en las tribunas se ha convertido en un lujo, incluso para la élite del deporte.

El conflicto emana de una innovación comercial de la FIFA que ha tomado por sorpresa a gran parte del ecosistema futbolístico con entradas que suben y bajan su costo dependiendo de la demanda. Bajo este esquema de precios dinámicos, el valor de las entradas fluctúa según la demanda, transformando el mercado oficial en una suerte de bolsa de valores donde el aficionado y el entorno del jugador siempre parece llevar las de perder.

Para un futbolista, participar en un Mundial es la cumbre de su carrera, pero en 2026, compartir ese momento con sus allegados tiene un precio específico. Directivos de diversas federaciones nacionales han expresado su estupefacción ante el importe de las facturas recientes. De acuerdo con testimonios recogidas por The Guardian, las oficinas administrativas de estos organismos, el costo promedio para garantizar que las familias de los jugadores y sus invitados especiales asistan a los encuentros ha escalado hasta los 3,000 dólares por entrada.

Este monto representa un golpe financiero significativo para las federaciones, que tradicionalmente gestionan bloques de boletos denominados "Team Tickets" para el círculo íntimo de la delegación. Si bien cada jugador suele recibir entre cuatro y seis entradas por partido, el excedente necesario para cubrir a familias extendidas o compromisos institucionales está mermando los fondos destinados a la logística del torneo.

Aunque fuentes de la FIFA insisten en que el promedio real es inferior a esos 3,000 dólares, el mercado dice lo contrario. Por ejemplo, una entrada de categoría uno para el debut de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles alcanzó un precio nominal de 2,735 dólares.

Las federaciones enfrentan un dilema financiero por los altos costos de entradas en el Mundial.

La estrategia de venta en cuatro fases, octubre, diciembre, enero y abril dejó una ventana de seis semanas tras el sorteo de diciembre para comprar a precios fijos. Sin embargo, aquellas federaciones que no agotaron sus pedidos en ese plazo o que experimentaron una demanda interna tardía, se han visto atrapadas en el modelo de precios adaptativos desde finales de enero.

Existe una preocupación creciente de que este sistema castigue desproporcionadamente a los países con presupuestos limitados. Mientras que federaciones de alto perfil, como la inglesa (FA), aseguraron su inventario en diciembre y evitaron las subidas, los países que clasificaron mediante la repesca o aquellos con economías más frágiles enfrentan facturas que comprometen su operatividad.

A pesar de que la FIFA aumentó el presupuesto de preparación para cada federación de 10.5 a 12.5 millones de dólares, además de repartir 16 millones adicionales para gastos de viaje entre los 48 equipos, el costo de las entradas está neutralizando estos beneficios. Muchas de las federaciones más importantes del mundo ya pronostican pérdidas financieras netas para este Mundial.

La controversia ha llegado hasta las más altas esferas del poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue tajante al ser cuestionado sobre el valor de los boletos para el debut de su selección: "Yo no pagaría eso". No obstante, su propia administración ha respaldado la autonomía de la FIFA. Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de Trump para el Mundial, fue claro al señalar que no creen en el control de precios, alineándose con la postura del organismo deportivo.

La FIFA defiende su política argumentando que los precios son acordes a los de otros eventos de primer nivel en el mercado estadounidense. Con 500 millones de solicitudes recibidas y el 90 por ciento del inventario global ya vendido, la demanda parece validar su modelo, aunque sea a costa de la frustración de quienes sudan la camiseta.

Mientras el balón se prepara para rodar, la sensación en los vestuarios es de una amarga contradicción. El Mundial de 2026 será un banquete de ingresos para la FIFA, pero para el futbolista promedio, la odisea de llevar a su familia a la tribuna se ha convertido en el primer rival a vencer en este torneo.