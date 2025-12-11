Se acabó: Guadalajara confirma salida de Chicharito tras decepcionante ciclo

El delantero dejó al Guadalajara después de 40 partidos y un rendimiento discreto que culminó con el penal volado ante Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025.

Las Chivas oficializaron este miércoles el fin de la segunda etapa de Javier "Chicharito" Hernández, un ciclo que inició en enero de 2024 con altas expectativas y que terminó marcado por lesiones, poca producción ofensiva y un desenlace desafortunado en la Liguilla del Apertura 2025.

El club compartió el comunicado íntegro que confirma la salida del histórico goleador.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre ´Chicharito´ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre.

"Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del fútbol mexicano. Con el Rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa", informó Chivas a través de un comunicado en redes sociales.

El delantero regresó para cerrar su carrera en el club donde comenzó todo, pero sus números quedaron lejos de lo esperado: alrededor de 40 partidos disputados, apenas 3–4 goles y una asistencia a lo largo de dos años marcados por lesiones que limitaron su ritmo y continuidad.

En el Clausura 2024 sumó un tanto; en el Apertura 2024 no registró goles; y en el Clausura 2025 apenas aportó una anotación.

Su etapa concluyó de manera especialmente dolorosa en la serie de cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul.

Con el global a su alcance, Hernández tuvo en sus pies un penal que podía cambiar la eliminatoria, pero el disparo se fue por encima del arco, sellando la eliminación rojiblanca.

La jugada se volvió viral y terminó por simbolizar un retorno que nunca encontró estabilidad ni impacto real dentro del campo.

Tras el fracaso en Liguilla y la conclusión natural de su contrato, Chivas decidió no renovar al delantero.

El penal fallado quedó como su última acción con la camiseta rojiblanca, cerrando así un capítulo muy distinto al que vivió en su brillante primera etapa y abriendo la puerta para que el atacante explore nuevos destinos antes de contemplar su retiro.

Javier Hernández deja al Rebaño como uno de sus máximos referentes históricos, pero con un segundo ciclo que no alcanzó las expectativas de la afición ni del propio futbolista.