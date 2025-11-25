San Francisco 49ers vencen a Carolina Panthers: 20-9 en la NFL

Los San Francisco 49ers lograron imponerse 20-9 a los Carolina Panthers en el partido que cerró la actividad de la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL. El equipo de la Bahía aseguró una victoria crucial a pesar de una actuación errática de su mariscal de campo, Brock Purdy, quien sufrió la inusual cantidad de tres intercepciones a lo largo del encuentro.

El triunfo le permite a San Francisco (con marca de 8-4) mantener una presión constante sobre los líderes divisionales y continuar en la contienda por la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC). El factor decisivo para sortear los errores ofensivos fue el contundente juego terrestre, liderado por el corredor estrella Christian McCaffrey, y una defensa que logró mantener a raya los intentos de respuesta de Carolina.

¿Qué ocurrió?

El ataque de los 49ers comenzó de manera prometedora, con Purdy conectando un pase de anotación con Jauan Jennings en la primera serie, para tomar una ventaja de 7-0. Sin embargo, la ofensiva se estancó en gran parte debido a la reacción defensiva de los Panthers, que generó tres robos de balón al quarterback local. El cornerback Jaycee Horn destacó con dos intercepciones, y Mike Jackson sumó la tercera para el equipo visitante.

Pese a las oportunidades generadas por su defensa, el ataque de Carolina, comandado por Bryce Young, no pudo capitalizar. La oportunidad más clara fue frustrada por el profundo Ji'Ayir Brown, quien interceptó a Young en la zona de anotación. Los Panthers solo pudieron acercarse en el marcador con un gol de campo de Ryan Fitzgerald (7-3).

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Fue en el tercer cuarto cuando San Francisco recuperó su ritmo. Christian McCaffrey demostró su poder en la línea de golpeo, culminando una ofensiva clave con un acarreo de anotación que aumentó la distancia a 17-3. Carolina replicó con un envío de anotación de 29 yardas hacia Tetairoa McMillan, poniendo el marcador 17-9.

Finalmente, el pateador de los 49ers, Matt Gay, conectó su segundo gol de campo en el último periodo, sellando la victoria definitiva 20-9.

Con esta victoria, los 49ers consolidan su posición en la carrera por los playoffs de la NFL, manteniéndose a la caza de los Seattle Seahawks (8-3) y Los Angeles Rams (9-2). Los Panthers se quedan con récord de 6-6 en la NFC Sur, en un partido donde su esfuerzo defensivo se vio opacado por la falta de contundencia ofensiva. La nota de preocupación para Carolina fue la salida del campo de su destacado defensivo Jaycee Horn por el protocolo de conmoción cerebral.