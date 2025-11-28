Inter Miami se enfrenta a New York City en la final de la MLS

Inter Miami tiene su primera final de la MLS al alcance en el duelo del sábado ante el New York City, que afronta como favorito gracias a la incontenible racha goleadora de Lionel Messi.

A sus 38 años, el astro argentino ha contribuido a los 12 tantos con los que el Inter avanzó en playoffs hasta la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana del sábado.

En los cuatro partidos de eliminatorias, Messi convirtió seis tantos y repartió dos asistencias, además de participar decisivamente en las otras cuatro dianas.

De los cuatro equipos en liza, New York City es el único que ha jugado previamente una final, con su triunfo en 2021.

Quinto sembrado del Este, la franquicia neoyorquina acudirá al Chase Stadium rebosante de confianza tras eliminar al Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular, de la mano de su peligroso trío de atacantes argentinos: Agustín Ojeda, Nico Fernández y el veterano Maxi Moralez.

La velocidad y pólvora de sus compatriotas representan una amenaza para la pizarra de Javier Mascherano, quien desde octubre ha logrado recomponer la defensa del Inter, el punto débil en las últimas temporadas.

"Hasta hoy competimos bien, pero todavía no conseguimos nada", advirtió Mascherano en rueda de prensa. Pronosticó un duelo "complicado" ante un rival que, subrayó, "se ganó el derecho de estar en la final de conferencia" y ha logrado victorias actuando a domicilio.