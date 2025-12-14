Toluca se enfrenta a Tigres en la final: Mohamed busca su primer bicampeonato

"El diablo sabe más por viejo que por diablo" y Antonio Mohamed lo ha demostrado en los momentos donde la presión aprieta más fuerte.

No es casualidad que la única vez que el Turco llegó a un juego de vuelta con desventaja en una final terminó levantando el título... y fue, precisamente, ante los Tigres.

En aquel lejano Apertura 2014, Mohamed dirigía al América, cayó 1-0 en la ida frente a los felinos y en la vuelta firmó una de sus noches más recordadas: un contundente 3-0 que le dio el campeonato. Desde entonces, el "Turco" ha construido una reputación de especialista en series definitivas.

Este domingo, la historia vuelve a ponerlo frente a Tigres, ahora desde el banquillo del Toluca y con la posibilidad de conseguir su primer bicampeonato como entrenador. Los Diablos Rojos disputan el trofeo en casa, arropados por una ofensiva poderosa y una localía que suele inclinar la balanza.

Toluca tuvo un torneo regular sólido, con apenas una derrota y un promedio de 2.5 goles por partido, mientras que su defensa permitió poco más de una anotación por encuentro. Paradójicamente, el único equipo que logró vencerlos en el Nemesio Diez durante el Apertura 2025 fue Tigres, en un vibrante 4-3.

El peso ofensivo escarlata recae en Paulinho, tricampeón de goleo y principal amenaza en el área, bien secundado por el gran momento de Marcel Ruiz. Alexis Vega podría reaparecer tras lesión si el desarrollo del partido lo exige.

Del otro lado, Tigres llega con números que respaldan su candidatura. El equipo regiomontano mantuvo una producción ofensiva constante (2.1 goles por partido) y una de las defensas más sólidas del torneo. Además, no perdió como visitante en la fase regular, aunque ya sabe lo que es caer en Liguilla tras el 3-0 sufrido ante Tijuana en cuartos de final.

En lo individual, Ángel Correa ha sido el hombre más determinante en ataque, con ocho goles y cuatro asistencias en la fase regular, además de sumar otra anotación en la fase final.

El partido también definirá un capítulo histórico: si Toluca logra la remontada, llegará a 12 títulos e igualará al Guadalajara; si Tigres mantiene el resultado, alcanzará nueve campeonatos y empataría a Cruz Azul.

La frase vuelve a cobrar sentido. El rival es el mismo. Y Mohamed, una vez más, apuesta a que la experiencia incline la final a su favor.