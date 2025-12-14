Fanki genera caos en venta de boletos para México-Portugal

CIUDAD DE MÉXICO, 13-Dec-2025.- Se agotaron los boletos del México-Portugal, y la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo, pero lo único que prevalece es la indignación.

Varios usuarios arremeten contra la plataforma Fanki ya que en el último día de venta de boletos otra vez se presentaron larguísimas filas virtuales. Usuarios que entraron a las 9:00 horas, al momento de abrirse la venta al público en general, tenían a más de 300 mil usuarios por delante.

"Es una burla", expresó en redes sociales el usuario Adrián Hernández. Hubo quien se quejó de aguardar por la fila virtual desde tres horas antes. Siempre hubo alguien que defendiera a Fanki, como aquel que comentó que no importaban las horas de espera ya que el sistema elegía de manera aleatoria el orden.

"Lo de Fanki fue un atraco, fui el lugar 1,075, me dejó 'acceder a la venta' y resulta que ya no había ni un boleto, aunque todos delante de mí hayan comprado solo pudieron haber vendido 4,300 boletos. Es un atraco", comentó en la plataforma X el usuario @Randyquerevalu.

Fue un caos desde el pasado miércoles en el primer día de preventa a cuentahabientes. Los usuarios consideraron que la plataforma no aguantó la demanda, que no estaba lista, aunque Fanki informó que pospuso la preventa debido a riesgos en la seguridad de los consumidores.