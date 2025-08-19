Juan Márquez Navarro firma con los Twins de Minnesota

El lanzador monclovense Juan Márquez Navarro ha dado un paso trascendental en su incipiente carrera como beisbolista al ser firmado oficialmente por la organización de los Twins de Minnesota.

Márquez, quien ha llamado la atención desde temprana edad por su potente brazo derecho, fue evaluado de manera exhaustiva por scouts de los Twins, quienes para hacer válida la firma destacaron su madurez en el montículo, su potente recta y su efectivo pitcheo rompiente.

Desde julio pasado, el juvenil monclovense se trasladó a la República Dominicana para continuar su preparación en el complejo de desarrollo de prospectos de la organización de Minnesota, donde ha estado bajo estricta supervisión técnica y física.

Durante este proceso, Juan José no solo mantuvo un desempeño sólido, sino que además mostró una férrea disciplina, compromiso y actitud profesional, factores determinantes que llevaron a los Twins a concretar su incorporación.

Antes de su firma con el club de la MLB, Márquez Navarro ya figuraba en el radar del béisbol mexicano, habiendo sido vinculado con organizaciones de la Liga Mexicana de Béisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico, como Caliente de Durango y Tomateros de Culiacán.

De esta manera, Juan Márquez se suma a la creciente lista de talentosos prospectos mexicanos que buscan abrirse paso en el exigente camino hacia las Grandes Ligas. Por ahora, continuará su proceso formativo en la academia dominicana de los Twins, mientras que en el mes de septiembre se unirá a la pretemporada de los Tomateros.