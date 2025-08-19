Contactanos
Score

Emocionante victoria del Club Deportivo Miravalle sobre Necaxa de Estancias

El Club Deportivo Miravalle logra una remontada espectacular para vencer al Necaxa de Estancias en un emocionante partido pendiente de fútbol municipal

Por Edson Rojas - 19 agosto, 2025 - 07:58 p.m.
Emocionante victoria del Club Deportivo Miravalle sobre Necaxa de Estancias

Con una oportuna reacción en la parte complementaria, el Club Deportivo Miravalle le dio la vuelta al marcador para vencer al Necaxa de Estancias por marcador de 3 goles a 2, en partido pendiente de la categoría Premier del balompié municipal.

En un primer tiempo bastante parejo, la escuadra necaxista tomó la iniciativa en el marcador al 22´ con un gol de Marco Loredo, mientras que Diego Ledezma contribuyó con un tanto al 43´; por su parte, la "Mira" de "Yiyo" Huerta descontó por medio de Marcos Ramón con anotación al 41´.

Ya en el complemento, el mismo Ramón volvió a hacerse presente en el marcador con un tanto al minuto 57 que le dio al Miravalle el empate y un importante envión anímico para buscar la remontada.

El conjunto albiazul tuvo la posesión del esférico y generó constantes llegadas sobre la portería del Necaxa. Finalmente, el esfuerzo tuvo su recompensa al minuto ´73, cuando Carlos De la Cruz batió al arquero Ángel Martínez para firmar el gol que le valió los 3 puntos a la "Mira".

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados