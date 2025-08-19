Victoria aplastante de Yankees de la familia Orozco Padilla sobre Ángeles

Los Yankees de la familia Orozco Padilla refrendaron el liderato en la Liga de Béisbol Gilberto Felán tras barrer a la novena de Ángeles, en encuentro que sostuvieron dentro de la quinta fecha.

Los bombarderos tuvieron una práctica de bateo en el primer compromiso de la doble cartelera que se escenificó en el Deportivo AHMSA, y terminaron labrando una victoria por abultada diferencia de 9 carreras contra 1.

Luis Ayala bateó de 4-2 con un par de rayitas pintadas y Brayan Hernández se fue de 5-2 con 2 timbres para comandar el ataque vencedor, mientras que en la lomita, Francisco Reyna figuró con dominante labor de 7 innings para apuntarse el acierto.

La victoria tuvo cimiento en el tercer rollo, en el que la ofensiva de Yankees explotó y fabricó un rally de 5 carreras, aprovechando una floja salida del abridor Ángel Mancilla, quien terminó cargando con la derrota; por su parte, Donaldo Rábago timbró en el primer capítulo para evitarle la blanqueada a los angelinos.

Posteriormente, la novena dirigida por Filiberto Orozco consumó la limpia con triunfo por pizarra de 8 carreras contra 6 en la segunda confrontación, con éxito para Luis Ayala y descalabro para Miguel Gil en el duelo monticular.

Kevin Orozco abrió la cuenta con jonrón solitario en el primer episodio, luego la ventaja se amplió con un rally de 6 carreras en la quinta entrada, mientras que Erick Alfaro cruzó el plato en la octava tanda con la carrera definitiva para la victoria de los Yankees.

Tras 5 series completas, los Yankees se mantienen al frente del standing con marca de 8 juegos ganados y 2 perdidos, mientras que Ángeles se quedó con 3-7 en la zona baja de la competencia.