Barcelona estudia acciones legales contra Florentino Pérez tras polémicas declaraciones

La tensión entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha escalado a un nuevo nivel luego de las declaraciones del presidente merengue, Florentino Pérez, quien generó una fuerte reacción institucional por parte del club catalán.

El dirigente del Real Madrid afirmó en una comparecencia pública que el llamado ´Caso Negreira´ representa "el mayor escándalo de la historia" del futbol y anunció que su club prepara un extenso dossier para ser enviado a la UEFA, con el objetivo de que el organismo intervenga en el asunto.

Pérez también cuestionó la continuidad de ciertos árbitros en la liga española y aseguró que existe el respaldo de los socios madridistas en su postura frente a lo que calificó como irregularidades en el sistema arbitral.

Reacción del FC Barcelona

Ante estas declaraciones, el FC Barcelona emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a los señalamientos y confirmó que su departamento legal ya analiza posibles acciones judiciales contra el presidente del Real Madrid.

El club blaugrana considera que las afirmaciones realizadas afectan directamente la reputación y el honor de la institución, por lo que ha iniciado una revisión detallada del caso para determinar los pasos a seguir.

Posicionamiento del club catalán

En su posicionamiento, el Barcelona indicó que las manifestaciones de Pérez están siendo estudiadas cuidadosamente y que se informará oportunamente cualquier decisión que se adopte al respecto.