Fortaleza Fútbol golea 5-0 a Los Primos en la Copa Xochipilli

La escuadra de Fortaleza combinó un ataque certero y una defensiva impenetrable para sumar 3 puntos más a su cuenta en la categoría Biberón de la Copa Xochipilli de Fútbol, tras golear a Los Primos por marcador de 5-0 en cotejo disputado el miércoles por la tarde.

El equipo del Fuerte saltó a la cancha con su mejor alineación y contó con el apoyo de una nutrida porra de padres de familia, para concretar una victoria en partido que abrió la séptima jornada.

Néstor Flores fue el principal artífice de la ventaja de Fortaleza, con una exhibición certera sobre la cancha del Parque 1. El aguerrido delantero mostró su efectividad frente a la portería con un par de anotaciones, las cuales celebró efusivamente junto a sus compañeros.

Por su parte, Daniel Muñoz contribuyó con un gol en el primer tiempo, Sebastián González apareció para firmar el 4-0, mientras que Paula Charles surgió en los últimos instantes del encuentro para cerrar el triunfo sobre unos Primos que no salieron al terreno con el buen fútbol y la fortuna de su lado.