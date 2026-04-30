Raymundo Rodríguez guía a Miravalle en goleada 5-1 sobre Colonia Obrera

El Miravalle aprovechó su superioridad numérica y una contundente actuación de Raymundo Rodríguez para gestar un triunfo por goleada de 5-1 frente a la Colonia Obrera, en disparejo duelo que se escenificó en la cancha de la colonia Azteca, el pasado miércoles.

Rodríguez, máximo anotador de la campaña anterior, volvió a hacer alarde de su contundencia al firmar un doblete que encaminó al triunfo a la escuadra de la "Mira", en compromiso correspondiente a la décima jornada de la categoría 55 años y más.

A su vez, José Alfredo Rodríguez y Mario Alberto Montano contribuyeron con un tanto para ampliar la diferencia, mientras que el quinto y definitivo fue un autogol por cortesía de Enrique Medellín. Los obreros, que jugaron buena parte del encuentro con 10 hombres tras la expulsión de Alfredo Quintanila, alcanzaron a salvar la honra en los últimos minutos del cotejo, gracias a una anotación tardía de Efrén Pérez.

Con una ofensiva variada, el Polonia terminó venciendo a los Tigres Jr. por clara diferencia de 5-3 y sumó 3 puntos valiosos a su cuenta en la categoría 55 años y más de la Liga Master-Oro-Platino.

En duelo que se disputó en la cancha de la colonia Mezquital, la oncena polaca contó con anotaciones de Jesús Rivera, Juan Luna, Leonardo Flores, Ricardo Limón y Carlos Flores para soportar la ventaja sobre la escuadra felina, la cual alcanzó a descontar con doblete de Marco Antonio Puente y un tanto de José Luis Medellín.