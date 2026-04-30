Isabela Martínez brilla en victoria de Prepa 24 sobre Panteras del ICC

Con una jornada de 11 puntos, incluyendo 3 triples, Isabela Martínez lideró a la escuadra de la Prepa 24 para sellar una victoria sobre las Panteras del ICC por marcador de 32 puntos contra 12, en duelo que libraron el miércoles dentro de la Liga Recreativa de Básquetbol del Parque Xochipilli.

Martínez acertó tres tiros detrás de la línea y uno más de 2 puntos, mientras que Yoseline Prado aportó 14 unidades, con un triple, y Sandy Carrillo se sumó con 4 puntos para apuntalar la ventaja del quinteto rojinegro. Por su parte, Alisson Dávila figuró como la mejor canastera por la escuadra felina al registrar 10 puntos, secundada por Yoali Landa con 2 más para el descuento.

El conjunto de la Prepa 24 se fue al descanso con una holgada ventaja de 15-6, luego refrendó su superioridad en el tercer periodo con 5-4 y cerró con cartones de 12-2 en el último cuarto, para concretar un contundente triunfo.

En cotejo de la categoría Varonil, el equipo de Ballers no tuvo mayores complicaciones ante la escuadra de la Prepa 24 y terminó imponiéndose por marcador de 34 puntos a 18, sobre la cancha del Parque 2.

José Leal fue el principal artífice de la ventaja al aportar 16 puntos, seguido por Salvador Orozco con 6, mientras que Abner García y Néstor Campos contribuyeron con 5 unidades, ayudando a gestar el triunfo con parciales de 6-2, 6-2, 8-6 y 14-8. Por su parte, Axel González acercó a los preparatorianos con 6 puntos, secundado por César Ozuna y Alejandro Fuentes con 4.