Las Leonas vencen a Las Javis en la final de softbol: Monclova

Las Leonas dieron el primer zarpazo en la final por la categoría B-1 de la Liga Municipal de Softbol Femenil, tras vencer al equipo de Las Javis por pizarra de 13-5 para tomar la iniciativa en la disputa del campeonato.

El triunfo felino fue comandado por Joana Gaytán con efectividad de 3-2 en la registradora y Arlet Esquivel con marca de 4-2, mientras que la lanzadora Cinthya Domínguez tuvo una sólida labor de 7 entradas en las que permitió 5 carreras y 5 hits, dio 2 boletos y dejó a 3 bateadoras abanicando la brisa, para anotarse el acierto.

Liliana de la Cruz y Joana Gaytán timbraron en el fondo de la primera tanda para darle a las Leonas una ventaja tempranera, la cual fue ampliada por Deisy Méndez con una rayita en la tercera, y con un explosivo rally de 6 en la cuarta entrada.

Solo para darle tintes de paliza al resultado, las felinas sumaron un racimo de 4 en el quinto rollo, a cargo de Joana Gaytán, Cinthya Domínguez, Yuvisela Barrientos y Arely Reyes.

Por su parte, Las Javis descontaron en el segundo capítulo con anotación de Emily Córdova, quien volvió a aparecer en la quinta entrada junto a María Martínez, Sandra González y Melany Córdova, elaborando un rally de 4 que le dio algo de decoro al resultado. A su vez, Jaqueline Montelongo se llevó la derrota tras lanzar 7 entradas completas.

El próximo sábado, ambas escuadras volverán a medirse en el campo de la Unidad Deportiva, para definir si hay nuevo equipo campeón o la serie se extiende al tercer y definitivo duelo.