Franco Mastantuono ya es del Real Madrid: “Voy a dejarme la vida por esta camiseta”

El Real Madrid hizo oficial este 14 de agosto la presentación del argentino Franco Mastantuono como su nuevo jugador. El delantero de 18 años, considerado una de las mayores promesas del fútbol sudamericano, firmó un contrato por seis temporadas, hasta el año 2031, tras un acuerdo con River Plate por 63.2 millones de euros, cifra récord para una venta en el fútbol argentino.

Durante su presentación en la ciudad deportiva de Valdebebas, Mastantuono no ocultó su emoción. “Hoy se cumple un sueño. Llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo, es algo increíble”, expresó. El acto también coincidió con su cumpleaños número 18, lo que permitió formalizar su incorporación según los reglamentos de la FIFA, que impiden fichar oficialmente a jugadores extracomunitarios menores de edad.

“Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Sé que tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta. Van a tener a un hincha dentro de la cancha”, añadió el joven futbolista.

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, elogió el talento del nuevo refuerzo: “Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol”.

Mastantuono aterrizó en la capital española el pasado 2 de agosto, y tras completar el reconocimiento médico, fue oficialmente presentado como parte de la plantilla blanca. El club apunta con este fichaje a seguir construyendo el futuro con jóvenes figuras de proyección internacional.