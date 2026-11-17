La Selección Mexicana tendrá que demostrar su capacidad de reacción si quiere continuar en la Concacaf Nations League 2026-27. Tras perder 3-2 frente a Jamaica en el primer encuentro de los cuartos de final, el conjunto dirigido por Rafael Márquez buscará darle la vuelta al resultado este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

El panorama no es sencillo, pero la historia reciente del equipo mexicano ofrece motivos para mantener la expectativa. Desde que comenzó el torneo en 2019, el Tri ha conseguido superar dos eliminatorias de ida y vuelta después de perder el primer partido, ambas frente a Honduras. También registra una remontada durante la fase de grupos ante Bermudas.

En el compromiso disputado en Kingston, México llegó a estar abajo por tres anotaciones. Sin embargo, los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones permitieron reducir la diferencia y mantener abiertas las posibilidades de clasificación.

Las remontadas que México consiguió en la Nations League

La primera reacción importante del combinado nacional en esta competencia ocurrió durante la edición inaugural de 2019. En aquella ocasión, México se enfrentó a Bermudas en el Estadio Nemesio Díez, donde tuvo que recuperarse de una desventaja para terminar imponiéndose por 2-1.

Dante Leverock adelantó a los visitantes apenas al minuto 10, mientras que Sebastián Córdova consiguió la igualada al 27'. Cuando parecía que el encuentro terminaría empatado, Uriel Antuna apareció en el tiempo agregado para marcar el tanto de la victoria al 90+3'.

Aquel resultado permitió al equipo de Gerardo Martino completar una fase de grupos perfecta, con cuatro triunfos y 12 unidades, además de asegurar su clasificación a las Finales del certamen. Posteriormente, México terminó como subcampeón tras caer 3-2 ante Estados Unidos en junio de 2021.

Honduras, el rival ante el que México encontró la remontada en 2023

Uno de los antecedentes más exigentes se presentó en los cuartos de final de la temporada 2023-24. En el partido de ida, disputado el 17 de noviembre de 2023 en Tegucigalpa, Honduras consiguió una ventaja de 2-0 gracias a las anotaciones de Antony Lozano y Bryan Róchez.

La Selección Mexicana llegó al encuentro de vuelta en el Estadio Azteca con la obligación de marcar dos goles para igualar el resultado global.

Luis Chávez inició la reacción con un tanto de tiro libre al minuto 43. No obstante, el gol que permitió empatar la eliminatoria llegó hasta los últimos instantes del partido, cuando Edson Álvarez anotó al 90+11'.

Después de que ninguno de los equipos consiguiera modificar el marcador durante los tiempos extra, la clasificación tuvo que definirse desde el punto penal. México se impuso 4-2 y consiguió avanzar a las semifinales, además de obtener su boleto directo a la Copa América 2024.

La goleada de 2024 que volvió a eliminar a Honduras

La historia se repitió un año después, cuando Honduras volvió a tomar ventaja en el primer enfrentamiento de una eliminatoria contra México.

El 15 de noviembre de 2024, la selección hondureña ganó 2-0 en San Pedro Sula, con Luis Palma como protagonista al conseguir los dos tantos del encuentro.

Para la vuelta, disputada cuatro días más tarde en el Estadio Nemesio Díez, el equipo mexicano necesitaba ganar por al menos dos anotaciones para mantenerse en la competencia.

Raúl Jiménez abrió el camino al minuto 42, después de recibir un servicio de Jesús Orozco. Más adelante, Henry Martín consiguió el segundo tanto al 72', resultado que igualó el marcador global.

La remontada se concretó al minuto 85, cuando Jorge Sánchez encontró espacio dentro del área y venció al portero Edrick Menjívar. Finalmente, Martín convirtió un penal al 90+7' para establecer el 4-0 definitivo y sellar el triunfo mexicano por 4-2 en el global.

Con este resultado, el conjunto de Javier Aguirre avanzó a las Finales de la Nations League 2025 y obtuvo su clasificación directa a la Copa Oro.

Aquella clasificación también fue el punto de partida para que México conquistara su primer campeonato en el torneo. En las siguientes etapas, derrotó a Canadá en semifinales y venció 2-1 a Panamá en la final, con dos anotaciones de Raúl Jiménez.

Jamaica ya había complicado al Tri en otras ocasiones

Los enfrentamientos anteriores contra Jamaica también muestran que el conjunto caribeño ha conseguido ponerse en ventaja frente a México, aunque en dos ocasiones el equipo nacional logró evitar la derrota.

El primer antecedente ocurrió el 14 de junio de 2022 en Kingston. Leon Bailey marcó para Jamaica al minuto 4, pero Luis Romo consiguió el empate antes del descanso. El encuentro terminó 1-1.

Posteriormente, en marzo de 2023, ambas selecciones volvieron a encontrarse en la fase de grupos de la Nations League. Bobby De Córdova-Reid puso adelante a los jamaicanos y Orbelín Pineda respondió al minuto 17.

Un autogol de Edson Álvarez volvió a darle la ventaja a Jamaica, pero Hirving Lozano convirtió un penal durante el tiempo agregado de la primera mitad para establecer el 2-2 definitivo. Ese resultado permitió a México conservar el primer lugar de su grupo y avanzar a las Finales de 2023.

¿Qué resultado necesita México para eliminar a Jamaica?

Después del 3-2 registrado en el partido de ida del 14 de noviembre, el conjunto mexicano llegará a Monterrey con la obligación de conseguir un resultado favorable. Las anotaciones de Mora y Quiñones fueron importantes para reducir la desventaja y mantener al equipo con posibilidades de avanzar.

El reglamento de la Concacaf Nations League 2026-27 establece que los goles como visitante funcionan como criterio de desempate en las eliminatorias de ida y vuelta.

Por lo tanto, México conseguirá la clasificación si gana 1-0 o 2-1, ya que estos marcadores le permitirían imponerse en el global o avanzar mediante el criterio de visitante. También obtendrá el pase si consigue una victoria por dos o más goles de diferencia.

En caso de ganar 3-2, ambos equipos quedarían igualados en el marcador global y sería necesario disputar tiempos extra para definir al clasificado.

Por otro lado, un triunfo mexicano de 4-3 no sería suficiente, debido a que Jamaica tendría tres goles como visitante, frente a los dos conseguidos por el Tri.

De esta manera, el Estadio BBVA será el escenario donde México intentará repetir las remontadas que consiguió ante Honduras y evitar su eliminación de la competencia. La misión será conseguir los goles necesarios frente a una selección jamaicana que llega con ventaja en la serie.