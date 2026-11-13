Orgullo mexicano: Karim López brilla con Memphis Hustle y firma una destacada actuación en la G League

El mexicano Karim López continúa dejando buenas sensaciones en sus primeros encuentros dentro de la NBA G League. El joven de 19 años tuvo una actuación destacada con Memphis Hustle, que consiguió imponerse 128-115 frente a Oklahoma City Blue y sumó su primera victoria de la temporada.

El originario de Sonora terminó el encuentro con 14 puntos, ocho rebotes y siete asistencias en 33 minutos de actividad, convirtiéndose en el jugador con más pases para canasta de su equipo.

Además de su aporte ofensivo, López mostró buenas condiciones en la distribución del balón y mejoró su registro de asistencias respecto a su presentación anterior. En el apartado de efectividad, consiguió cinco encestes en 12 intentos, incluido un triple de cuatro oportunidades, y también registró un bloqueo.

Memphis consigue su primera victoria de la temporada

La ofensiva de Memphis Hustle tuvo como principal referente a Jahmai Mashack, quien consiguió 27 unidades. Brendan Hausen colaboró con 20 puntos, mientras que Eric Dixon añadió otros 19.

El conjunto local tomó el control del encuentro desde la primera mitad y se marchó al descanso con una ventaja de 70-60. Durante el tercer periodo amplió todavía más la diferencia, dejando el marcador 101-82.

Aunque Oklahoma City Blue intentó reaccionar en el último cuarto, Memphis mantuvo la ventaja y terminó asegurando el resultado por 128-115.

Karim López registra buenos números en sus primeros dos partidos

El debut del mexicano con Memphis Hustle ocurrió el pasado 10 de noviembre, cuando enfrentó a Osceola Magic en un partido que terminó con derrota de 101-98.

En aquella presentación, López fue titular y consiguió 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos durante casi 32 minutos en la cancha. También tuvo una efectividad de siete canastas en 14 lanzamientos, con dos triples convertidos en seis intentos.

Con sus dos primeras actuaciones en la G League, el sonorense acumula estadísticas que reflejan su participación en diferentes aspectos del juego.

Estadísticas de Karim López en sus primeros dos partidos

15

Puntos por partido

8.5

Rebotes por partido

5.5

Asistencias por partido

Promedios después de dos encuentros.

De la primera ronda del Draft a buscar minutos en Memphis

Karim López fue elegido en la posición número 21 de la primera ronda del Draft de la NBA de 2026 y forma parte de los Memphis Grizzlies.

Hasta ahora, el mexicano ha tenido participación en tres partidos de temporada regular con el equipo principal, aunque sus oportunidades dentro de la cancha han sido limitadas.

El 12 de noviembre fue enviado nuevamente a Memphis Hustle, apenas un día después de reincorporarse a la plantilla de los Grizzlies.

Esta asignación le ha permitido sumar más minutos de juego y asumir un papel de mayor participación con la filial, donde ya comenzó a mostrar sus capacidades tanto para anotar como para generar oportunidades para sus compañeros.

Con apenas 19 años, el basquetbolista mexicano continúa sumando experiencia en el baloncesto profesional estadounidense y aprovechando sus oportunidades para demostrar su talento.