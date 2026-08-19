Los Truenos vencen a Cuervos en la Liga de Voleibol Rangelitos

Después de un arranque complicado, Los Truenos vinieron de menos a más para rescatar una valiosa victoria en tres disputados sets frente a la escuadra de Cuervos, en uno de los duelos más reñidos dentro de la jornada dominical de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los emplumados impusieron condiciones en el primer set y lograron tomar la ventaja con un cerrado 25-22. Sin embargo, Los Truenos reaccionaron de inmediato y encontraron su mejor versión en el segundo episodio, donde se impusieron con cartones de 26-24 para emparejar el encuentro y tomar impulso anímico rumbo a la remontada.

Con el partido al límite, el sexteto de Los Truenos mantuvo la presión en el tercer y definitivo set, donde concretó la voltereta al imponerse 15-11 en dramático enfrentamiento que tuvo como escenario la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

GANAN LOS GIL EN 3 CAPÍTULOS

En otro duelo correspondiente a la categoría Mixta, la escuadra de Los Gil se adjudicó una victoria en tres sets frente al aguerrido equipo de Ajolotes. Los Gil abrieron con triunfo de 25-23, pero cedieron el segundo episodio por el mismo marcador; finalmente, con ataque preciso y una defensa que se empleó a fondo, terminaron sellando el triunfo con ventaja de 15-13 en un intenso y dramático tercer set.