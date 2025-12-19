Santiago Gimenez se opera el tobillo derecho: espera regresar pronto

Santiago Gimenez fue operado del tobillo derecho luego de casi dos meses fuera de los terrenos de juego, lo que le ha impedido lucir con Milan, conjunto que se mantiene en la pelea por el liderato de la Serie A; por supuesto, también ha sido baja de la Selección Mexicana.

El último partido jugado por Santiago Gimenez fue el martes 28 de octubre de 2025, cuando Milan visitó a la Atalanta. Duelo que el mexicano arrancó como titular, sin embargo, tras un contacto con su rival, tuvo que abandonar el terreno de juego a los 62 minutos.

A partir de dicho momento, el '11' de la Selección Mexicana no volvió a figurar, perdiéndose hasta hoy un total de 8 compromisos con la escuadra italiana y los últimos duelos amistosos del Tri, donde empataron frente a Uruguay y cayeron contra Paraguay.

Fue mediante redes sociales que el delantero azteca de 24 años dio a conocer que su entrada al quirófano terminó siendo un éxito, procedimiento que se llevó a cabo en la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos) y no Milán. Acompañado de su familia, estas fueron las palabras que Santiago Gimenez compartió con sus seguidores y medios de comunicación, ya que no ha otorgado entrevistas desde el momento de su lesión: "Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!!".

Una vez operado, la pregunta que aficionados, prensa y todo el Milan y la Selección Mexicana se hacen es el tiempo de recuperación para el delantero y cuál será el momento en el que podrá volver a pisar las canchas.

Dependiendo de su evolución, el dictamen médico indica que Santiago Gimenez podrá reaparecer con el Milan a mediados del mes de febrero (2026), sin embargo, la fecha podría prolongarse un poco más en caso de que el ritmo de competencia no lo adquiera de manera inmediata a sus entrenamientos con los 'Rossoneri'.

Por su parte, 'Chaquito' podría volver a vestir la playera de la Selección Mexicana en el mes de marzo, aproximadamente 30 días después de que haya jugado de nueva cuenta con el Milan. Los partidos que el Tri tiene programados para esas fechas son, ni más ni menos, que contra Portugal y Bélgica.

De esta forma, Santiago Gimenez se mantiene firme en los planes de Javier Aguirre y compañía para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, contrario al caso de Luis Chávez, quien estaría retomando actividad a pocas semanas del inicio de la justa veraniega.