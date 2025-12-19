Sergio Pérez competirá con Cadillac en Fórmula 1 2026

El piloto mexicano Sergio Pérez regresó a la lista de inscritos del Campeonato de Fórmula 1, correspondiente al Mundial 2026, la cual se publicó este viernes 19 de diciembre.

Pérez Mendoza, quien había aparecido en la lista provisional del año pasado, días antes de que se oficializara su salida de Red Bull Racing, sigue preparando su reaparición en el Gran Circo con la nueva escudería Cadillac, en lo que será su temporada 15 en el máximo circuito del automovilismo.

La FIA reveló la lista de inscritos para el campeonato del próximo año, en el cual se estrenará un nuevo paquete de motores y un nuevo reglamento técnico. En total habrá 22 pilotos y once equipos, con Checo Pérez manteniendo el número 11 que ocupa desde 2014.

Su coequipero Valtteri Bottas, quien tan pronto como terminó el campeonato de este año empezó a trabajar con Cadillac, tras recibir el visto bueno de Mercedes, también seguirá ocupando su número 77. El equipo estadounidense ocupará motores Ferrari, mientras desarrolla sus propias unidades de potencia rumbo al final de la década.

La lista de inscritos ratificó el uso del número 1 por parte de Lando Norris, quien defenderá el título, y el número 3 que ahora le corresponderá a Max Verstappen, quien liderará el nuevo proyecto de Red Bull con Ford a lado de Isack Hadjar. La unidad de potencia de la escuadra de Milton Keynes, así como de Racing Bulls, se llamará "Red Bull Ford".

Asimismo, Honda regresa como motorista de fábrica de Aston Martin, luego de que Red Bull administrara las unidades de potencia japonesas durante los últimos cuatro años. Alpine ya no producirá motores, al convertirse en cliente de Mercedes.

El único novato para el próximo año será Arvid Lindblad, quien portará el No. 41 con Racing Bulls. Otro cambio importante se destaca en Haas, ya que tendrá a Toyota Gazoo Racing (TGR) como patrocinador titular a partir de 2026. Mientras tanto, al menos para el año próximo, el nombre de Sauber se mantendrá presente, en calidad de la compañía que maneja a la escudería Audi.