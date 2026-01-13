Acereros de Monclova ficha a Gabriel Rodríguez para la temporada 2026

Acereros de Monclova continúa fortaleciendo su cuerpo de lanzadores de cara a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. La Furia Azul anunció la incorporación del puertorriqueño Gabriel Rodríguez, quien llega a la organización tras firmar una destacada actuación en el béisbol invernal de su país.

Rodríguez se ha consolidado como uno de los relevistas más efectivos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, defendiendo los colores de los Leones de Ponce. Durante la más reciente campaña, el zurdo ha registrado participación en 22 encuentros, contabilizando una marca de 1-1, con una sobresaliente efectividad de 1.50.

Además, apenas ha permitido 6 carreras y 9 imparables, además de otorgar 10 bases por bolas y recetar 39 ponches en 24 innings lanzados.

Nacido en Bayamón, Puerto Rico, Gabriel Rodríguez cuenta con 26 años de edad y se perfila como un pitcher que aportará profundidad, solidez y variantes al staff de pitcheo acerero, especialmente en situaciones de relevo, donde su brazo zurdo puede marcar diferencia.

El lanzador boricua no es ajeno al béisbol mexicano, ya que en la temporada 2024 tuvo una incursión en la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos del México, experiencia que facilitará su adaptación al circuito veraniego.

Gabriel Rodríguez se convierte en el primer refuerzo oficial anunciado por Acereros de Monclova para la campaña 2026, sumándose a los lanzadores Mike Kickham, de nacionalidad estadounidense, e Iván Armstrong, dominicano, quienes fueron confirmados por la organización a finales del año pasado.