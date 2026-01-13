USA Football llevará el fútbol bandera a San Francisco durante el Super Bowl

San Francisco será, durante la semana del Super Bowl del próximo mes, un escaparate clave para el fútbol bandera, que aprovechará el foco mediático del evento más importante de la NFL para reforzar su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 donde debutará como parte del programa, adherido ante la popularidad en los Estados Unidos.

La ciudad albergará dos partidos distintos de esta modalidad. El primero se celebrará el 3 de febrero, cuando jugadores de la NFL participen en un duelo de fútbol bandera como parte de las actividades del Pro Bowl, esto según lo informó USA Football, el organismo que agrupa toda la actividad tanto varonil como femenil. El segundo tendrá lugar dos días después, con un encuentro de exhibición entre las selecciones nacionales de Estados Unidos y México.

La presencia del fútbol bandera durante la semana del Super Bowl responde a la estrategia de ampliar su visibilidad antes de su debut olímpico. En ese contexto, USA Football tendrá un papel central en la preparación del proceso rumbo a LA28, ya que será el organismo encargado de elegir y entrenar a los equipos masculino y femenino que representarán a Estados Unidos.

El programa para la cita olímpica promete mucho dado que exjugadores y jugadores de la NFL podrán tomar parte en la competencia, con lo cual se espera que tenga un alto grado de audiencia. "La incorporación potencial de jugadores de la NFL a nuestro desarrollo de talento de alto rendimiento con miras a LA28 genera un entusiasmo especial entre jugadores y aficionados", afirmó Scott Hallenbeck, director ejecutivo de USA Football, en un comunicado difundido el martes.

El partido entre Estados Unidos y México podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de la NFL. Aunque el choque ante México será formalmente una exhibición, en el seno del equipo estadounidense se vive como un compromiso de alta exigencia. El antecedente inmediato entre ambas selecciones fue la final por el oro del Campeonato Continental de las Américas de la IFAF en Panamá, programada en septiembre pasado, que debió cancelarse por condiciones climáticas adversas.

El capitán y seleccionado mexicano, Ramón Alonso Gaxiola señaló que este partido será especial. "Esta oportunidad es extraordinaria para ambos equipos. Disputar una final siempre ha sido un sueño", indicó el mexicano.