Gacelas blanquea 12-0 a Juniors en Softbol Municipal Femenil

Gabriela Villanueva se mostró intratable desde el círculo de pitcheo y Katherine Lozada comandó la artillería para guiar a Gacelas a una contundente victoria por blanqueada de 12-0 sobre Juniors, dentro de la actividad de la categoría estelar del Softbol Municipal Femenil.

Villanueva trabajó 5 entradas en las que apenas permitió 3 imparables, concedió 2 pasaportes y recetó cinco chocolates para acreditarse el acierto. A la ofensiva, Lozada tuvo una jornada perfecta al batear de 3-3, seguida por María Garza, quien terminó de 2-2, mientras que Lesly Zavala se fue de 3-2, con un par de anotadas.

Las Gacelas tomaron la iniciativa en el score desde el cierre de la primera entrada, cuando fabricaron un rally de tres carreras por medio de Katherine Lozada, Naila Maldonado y Gabriela Villanueva. En la segunda tanda, Armandina Buentello agregó otra rayita para ampliar la ventaja y poner a Juniors contra las cuerdas.

La victoria tomó tintes de paliza en la tercera entrada, cuando Gacelas desplegó un ataque de 5 carreras para despegarse definitivamente, en tanto que en la parte baja, Zavala, Alejandra Rodríguez y Yolanda Garza aportaron otro racimo de tres anotaciones que terminó por poner el cerrojo al marcador y sellar la blanqueada.

La derrota fue para Carolina Córdova quien lanzó por espacio de 2 entradas y un tercio, contando con relevo de Luisa Marín, a la vez que Cecilia Córdova dio la cara al ataque al pegar de 2-2.