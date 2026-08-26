Halcones CEUC se preparan para la final de béisbol en Coahuila

Los Halcones del CEUC se reportan listos para disputar la serie por el campeonato de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, al visitar el próximo domingo a los Agricultores de Morelos, en el arranque de la gran final de la Temporada 2026.

Ambas novenas llegan a la disputa por el título después de resolver sus respectivas series semifinales en cuatro juegos. Los universitarios dieron la campanada al imponerse 3-1 al bicampeón y superlíder Barreteros de Barroterán, mientras que Agricultores hizo lo propio frente a los Bravos de San Dieguito para instalarse en la pelea por la corona.

Los primeros dos capítulos de la serie final se disputarán el próximo domingo a partir de las 10:30 de la mañana, en el parque Santiago V. González del municipio de Morelos, donde ambas escuadras protagonizarán una doble cartelera que promete gran nivel de pelota e intensas emociones.

La novena dirigida por Angel Rendón buscará aprovechar el envión anímico tras eliminar al monarca defensor y dar la pelea con figuras como Lisban Correa, Dianyer Florentino, Dilan Campos, Hiram Sánchez y Gustavo Córdova, entre otros. Los Halcones van por su segundo campeonato en el circuito coahuilense.