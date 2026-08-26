Spurs Monclova se corona campeón de la Copa Prendamos Monclova

El equipo de Spurs se proclamó campeón de la Copa "Prendamos Monclova" de Básquetbol, luego de imponerse sobre Black Hawks con un claro marcador de 38-22, en la final de la categoría Femenil disputada el martes por la noche en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

El juvenil quinteto de las "espuelas" tomó el control desde el primer tiempo y estableció una clara superioridad que le permitió encaminarse al campeonato. Nikte Falcón encabezó la ofensiva con 12 puntos, incluidos dos tripletes, mientras Eva Reyes aportó otros 12 y Sara Ramos sumó 2 unidades.

Por Black Hawks, Danaé Dávalos fue la mejor canastera al registrar 8 puntos, seguida por Marifer Andrade, quien colaboró con 7 unidades, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar caer ante el sólido accionar de Spurs.

Las "espuelas" labraron su triunfo desde el primer cuarto, al tomar ventaja de 19-7 y marcharse al descanso con una cómoda renta. Para la parte complementaria, mantuvieron el dominio con parcial de 10-6 en el tercer periodo, mientras que el último cuarto terminó empatado 9-9, resultado que consumó la coronación del juvenil equipo dirigido por el coach Rubén Sustaita.