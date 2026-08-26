Tigres de Monclova vence a Bravas de Sabinas: emocionante partido de softbol

Con un rally de tres carreras en el fondo de la sexta entrada, Tigres concretó una apretada victoria por pizarra de 6-5 sobre Bravas de Sabinas, en duelo disputado el fin de semana dentro de la categoría "A" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las Bravas tomaron la iniciativa en la parte alta del segundo rollo, con un ataque de tres carreras elaborado por Cecilia Valle, Yamileth Sánchez e Itzel Martínez; pero en el cierre del mismo episodio, las felinas respondieron con anotaciones de Mariana González y Galilea Robles para recortar la desventaja.

Para la cuarta entrada, Martínez volvió a timbrar para ampliar la ventaja del conjunto sabinense, mientras Tigres contestó en la parte baja con otra carrera de González. Después, en el quinto capítulo, Marlene Pérez aumentó la ventaja de Bravas a 5-3, dejando al equipo visitante cerca de asegurar el triunfo.

Sin embargo, Tigres reaccionó en el cierre de la sexta tanda con el ataque definitivo de tres carreras, a cargo de Abril Guerrero, Antonella Maldonado y Devany Sánchez, para consumar la remontada. En la serpentinera, Ivanna Pérez trabajó seis entradas en las que permitió cinco carreras y 10 imparables, otorgó cuatro bases por bola y recetó seis ponches, para acreditarse el triunfo. A su vez, Mariana González bateó de 3-2 y aportó dos carreras, mientras Aylin Cibrián cargó con la derrota.