Rays logra victoria contundente sobre Mets en Liga de Béisbol Furiazul

La novena de Rays sumó una victoria más a su cuenta en la categoría 11-12 años de la Liga de Béisbol Furiazul, tras superar a Mets por pizarra de 10 carreras contra 3 en encuentro que sostuvieron ayer en el Parque Xochipilli 1.

Las rayas se valieron de una madrugadora ofensiva para labrar el triunfo. En la parte alta del segundo episodio timbraron Antonio Álvarez, Rafael Sifuentes, Adrián Rendón, Rodrigo Hernández, César Sánchez y Santiago Arellano para tomar una ventaja de 6-0 que fue decisiva.

Posteriormente, Rafael Sifuentes contribuyó con otra anotación en la tercera tanda, Antonio Álvarez y Rodrigo Hernández sumaron dos más en la quinta, mientras que Santiago Arellano cruzó el pentágono en la sexta para definir la victoria. Por el bando contrario, Adrián González pintó una rayita en el segundo episodio y Kamila Moreno hizo lo propio en la cuarta entrada para acercar a los metropolitanos.

En el duelo monticular, Derek Barrón salió avante después de cuatro episodios en los que admitió dos carreras y cinco hits, concedió cinco pasaportes y abanicó a un rival, mientras que Rodrigo Hernández lo apoyó con relevo de tres entradas. A su vez, Bratley Chacón sufrió el descalabro en una apertura de una entrada y dos tercios.