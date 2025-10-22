Gael Martell y Mateo Vázquez lideran triunfo de Acereros ante Gigantes

El invicto Acereros detonó su poder ofensivo en la quinta y sexta entrada para labrar una abultada victoria por pizarra de 15-1 sobre Gigantes, al enfrentarse en la novena fecha de la Liga de Béisbol Furiazul.

El ataque acerero dio la primera muestra de su contundencia en el tercer episodio, en el que Mateo Banda timbró junto a Liam Vázquez, Alejandro Medina y Gael Martell para poner los cartones 4-0; por su parte, los colosos respondieron en el cuarto rollo con una solitaria anotación de Vicente Rebolloza, la cual valió para evitar la blanqueada.

Para la quinta entrada, Acereros elaboró un rally letal de 6 carreras. Mateo Vázquez inició la ofensiva al pegar un cuadrangular con Martell a bordo, luego anotaron Daniel Tijerina, Roberto Moreno, André Banda y Sharim Muñoz para ampliar la diferencia 10-1; después, en la quinta tanda, la pequeña Furia Azul terminó por firmar el triunfo con 5 rayitas más.

Gael Martell fue el bateador más certero de Acereros al pegar de 3-3 y aportar una tercia de carreras, mientras que en el centro del diamante tuvo una notable actuación en 3 innings para acreditarse el acierto; a su vez, el relevista William Martínez cargó con la derrota por Gigantes.'

'Otro que lució en la registradora fue Mateo Vázquez, quien reforzó la artillería azul con efectividad de 3-2 y 3 remolques, seguido por Roberto Moreno quien bateó de 3-2 con 2 timbres, mientras que Liam Vázquez se fue de 4-2.