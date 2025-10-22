Potros lideran tras vencer a Cougars en todas las categorías

El Club Potros reforzaron sus aspiraciones de ingresar a la postemporada en las tres categorías, tras barrer a Cougars de Piedras Negras en encuentro que sostuvieron dentro de la fecha 6 de la AFAINC.

En la triple cartelera que se disputó el pasado domingo en el emparrillado de la colonia Tecnológico, los corceles sumaron su quinto triunfo de la campaña y mantuvieron el subliderato en la categoría U-8, al vencer por 30-0 a los felinos.

Darío Pérez comandó el ataque guinda con 3 touchdowns de su autoría, secundado por Rogelio Rubio, Oscar Flores, André Gutiérrez, José Cardona y Luis González, para labrar la holgada ventaja.

Posteriormente, en U-10, Potros repitió el marcador de 30-0 ante Cougars y se afianzó en la tercera posición de la categoría con marca de 4 triunfos y 2 derrotas. Derian Pérez fue el principal artífice del triunfo al contribuir con 3 touchdowns, los cuales fueron reforzados por Theo Martínez, Oscar Cadena, Luis Garza y René Hernández para incrementar la diferencia en los cartones finales.

Por último, Potros concretó una jornada perfecta al imponerse por 30 puntos contra 0 en la categoría U-12, en la que se consolidó como líder absoluto con marca perfecta de 6-0.

Alex Ovalle apuntaló la ventaja con 2 touchdowns, mientras que Daniel Acosta, Rogelio Martínez e Iker García contribuyeron con una anotación, en tanto que Sebastián Ortiz aportó una conversión para remachar la victoria.