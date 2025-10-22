La Familia remonta y vence a Tilines en la Liga de Voleibol Rangelitos

En partido lleno de intensidad y drama, el equipo de La Familia sacó la casta en el segundo set e inició la remontada para terminar venciendo a la escuadra de Tilines, dentro de la fecha 15 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los Tilines dominaron el inicio del encuentro y tomaron ventaja al imponerse por 25-23, sin embargo, el conjunto liderado por los hermanos Rangel reaccionó oportunamente en el segundo set y emparejó la contienda con parciales de 25-18, llevando el cotejo al tercer capítulo, donde la remontada fue consumada con cartones de 15-10.

RAPTORS SUMARON OTRO TRIUNFO

En otro encuentro de la categoría Mixta, el equipo de Raptors dominó con claridad a Los Peña y se agenció la victoria en dos sets. Los Raptors se pusieron al frente con parciales de 25-15 en el primer episodio, y posteriormente sellaron un 25-18 para asegurar el resultado.

Por su parte, la escuadra de LVM requirió de tan solo dos sets para agenciarse un claro triunfo ante Halcones, en la categoría Varonil. La superioridad que LVM ejerció sobre la cancha del Gimnasio "Milo" se reflejó en los parciales de 25-15 y 25-18, con los que sentenciaron el partido sin mayores complicaciones.