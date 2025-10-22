Galácticos aplasta a Deportivo SCX y avanza en la Liga de Fútbol Denso

Con una clara demostración de su poderío ofensivo, el equipo de Galácticos se confirmó como serio aspirante al título en la Liga de Fútbol de Denso, tras golear 4-0 al Deportivo SCX en partido de la ronda de cuartos de final.

Los Galácticos ejercieron una clara superioridad sobre la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, donde combinaron un ataque certero y una defensiva impasable para avanzar sin mayores dificultades ante un Deportivo SCX que jugó muy por debajo del nivel exhibido en la fase regular.

Jonathan Armendáriz salió con la puntería bien afinada y se despachó con un par de anotaciones para apuntalar la ventaja, mientras que Isaac Estrada e Isaías Salazar se unieron a la causa con un tanto, para redondear el triunfo que puso a los Galácticos en la semifinal.

PORCINOS ELIMINÓ A COMODINES

Los Porcinos superaron la fase de cuartos de final con una apretada victoria de 2-1 sobre Los Comodines, y continúan en la búsqueda del bicampeonato. Gustavo Guzmán y Edson Rodríguez firmaron los goles para la victoria del monarca defensor, mientras que Alejandro Moreno hizo la solitaria anotación de la escuadra derrotada.

En otro duelo de liguilla, La Juve accedió a la semifinal tras imponerse por 4-3 en tanda de penaltis ante Lobos. Abel García anotó por el Juventus y Cristian de la Cruz hizo lo propio por la manada, para sellar el empate en tiempo reglamentario.

Por su parte, Los Borris mostraron mayor contundencia desde el manchón de penaltis y superaron por 2-1 a Vengadores, para quedarse con el pase a la semifinal. El cotejo terminó igualado 1-1, con tantos de José Cubillos y Edgar Fonseca, respectivamente.