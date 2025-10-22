Triunfo del Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League. El Real Madrid volvió a sonreír en la Champions League tras imponerse 1-0 a la Juventus en un duelo intenso disputado en el Santiago Bernabéu, gracias al tanto de Jude Bellingham, quien volvió a erigirse como la figura del conjunto blanco.

El brasileño desbordó por izquierda, su disparo se estrelló en el poste y el rebote quedó en el área chica, donde Bellingham definió con temple y precisión. El equipo dirigido por Xabi Alonso dominó el encuentro de principio a fin, con control de posesión, presión alta y circulación constante por las bandas.

Juventus se replegó en su campo y apostó por los contragolpes, pero la zaga merengue se mostró sólida, con Rüdiger y Nacho imponiendo orden en cada avance italiano. Con esta victoria, el Real Madrid da un paso importante en su objetivo de clasificarse a la siguiente fase y vuelve a reafirmar su candidatura al título continental. El triunfo también representa un golpe anímico positivo tras un arranque irregular en la competencia.

JUVENTUS SE TOPA CON SU PRIMERA DERROTA

El conjunto italiano, que llegaba invicto a este duelo, se vio superado en ritmo e intensidad. Pese a los intentos de Openda y Vlahovic, la "Vecchia Signora" apenas generó peligro y terminó resignándose ante la presión del público madridista. Para los de Igor Tudor, la derrota significa un paso atrás en un grupo donde la pelea por los primeros puestos está abierta, y donde el Madrid ya toma ventaja.