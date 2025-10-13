Golden vence a Felinas en un duelo de infarto

El equipo de Vaqueras dio una de sus mejores exhibiciones de la temporada y consiguió un importante triunfo ante Leonas, al enfrentarse en la jornada 14 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

La superioridad ejercida por las Vaqueras en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez fue clarísima. Las sombrerudas combinaron una ofensiva bien distribuida por su acomodadora principal y una sólida defensa, para definir el encuentro con parciales de 25-20 y 25-13.

Las Vaqueras dieron un paso firme rumbo a los playoffs con este resultado, mientras que el conjunto de Leonas complicó sus posibilidades y está obligado a mejorar en la recta final de la campaña regular.

GOLDEN DEFINIÓ EN 3 SETS

En reñido duelo que se definió en tres episodios, el equipo de Golden consiguió una sufrida victoria ante la escuadra de Felinas, en otro cotejo de la categoría Femenil.

Las doradas tomaron ventaja con parciales de 25-15 en el set inicial, después, las Felinas respondieron en el intermedio con cartones de 25-22 para emparejar el cotejo. Sin embargo, Golden recuperó su nivel en el tercer set y terminó imponiéndose por 15-12 para quedarse con la victoria.