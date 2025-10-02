Rodrigo Huescas se perderá el Mundial 2026 por lesión de ligamento

Ciudad de México. Malas noticias para la Selección Mexicana: Rodrigo Huescas no estará disponible para disputar la Copa del Mundo de 2026, tras sufrir una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha durante un partido de Champions League entre el Copenhague y el Qarabag.

A través de un comunicado oficial, el club danés confirmó que el jugador mexicano deberá someterse a cirugía, lo que lo dejará fuera de acción por el resto de la temporada.

"Esto significa que Rodrigo ahora enfrenta una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera por el resto de la temporada como mínimo", informó el Copenhague.

Huescas se había consolidado como titular en el equipo danés y estaba viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, destacando tanto en defensa como en labores ofensivas. Su proyección lo perfilaba como una de las piezas clave para Javier Aguirre, técnico del Tri, rumbo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aguirre ya piensa en alternativas

Dada la gravedad de la lesión, se estima que Rodrigo Huescas podrá regresar a las canchas hasta después de julio de 2026, por lo que su participación mundialista está completamente descartada.

Ante esta baja, el estratega Javier Aguirre tendrá que buscar nuevas opciones para cubrir la lateral derecha. Entre los nombres que suenan con más fuerza están Jorge Sánchez, Julián Araujo e Israel Reyes, quienes ya han tenido actividad en convocatorias recientes y podrían tomar el lugar de Huescas en la lista final.