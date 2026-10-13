Potras vencen a Gladiadoras: triunfo en softbol Femenil

Con contundentes ataques en la primera y tercera entrada, el equipo de Potras fraguó un valioso triunfo por pizarra de 17 carreras a 12 sobre Gladiadoras en encuentro que sostuvieron el pasado sábado dentro de la séptima fecha, en la Liga Municipal de Softbol Femenil.

En el cierre del primer episodio, las potrancas lanzaron una ráfaga de cuatro imparables y aprovecharon tres errores del cuadro rival para fabricar un rally de ocho carreras que les dio ventaja tempranera. Sofía Reyna agregó una rayita más en la segunda tanda, mientras que en el tercer rollo, el encuentro prácticamente se definió con un rally de seis que incluyó tres impulsadas por Jennifer Márquez con doblete.

Para la cuarta entrada, Kendy Valdez y Márquez consiguieron un par de anotaciones para ponerle números definitivos a la victoria. Por su parte, las Gladiadoras respondieron con dos timbres en el primer capítulo y un racimo de seis en la segunda tanda, luego Valentina Castillo y Adriana Rodríguez timbraron en la cuarta, mientras que Sarahí Camarillo y Dulce Rodríguez cerraron la cuenta con anotaciones en el quinto rollo.

El acierto fue para Vivian Juárez con labor de cinco innings en el centro del diamante de la Unidad Deportiva, mientras que Wendolyn Cuadros se llevó la derrota. Por su parte, Sofía Reyna bateó de 4-3 y aportó una tercia de rayitas para comandar la ofensiva de Potras, seguida por Vivian Juárez con efectividad de 4-3 y Jennifer Márquez de 4-2.