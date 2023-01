Gareth Bale dice adiós a las canchas

El exjugador del Real Madrid, y actual militante de Los Ángeles FC, Gareth Bale, anunció que terminará su carrera profesional tras 17 temporadas de triunfos de ensueño.

“Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional”, dijo Bale en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro”, subrayó.

El galés militó con el Southampton y el Tottenham Hotspur, pero su paso por el Real Madrid fue el más fructífero de todos, pues con el Real Madrid, logró cinco títulos de la Liga de Campeones, siendo decisivo en dos finales, además de tres ligas, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y una Copa del Rey.

En su carta de despedida, Bale se acordó de sus clubes, el Southampton, el Tottenham, el Real Madrid y el LAFC, así como de sus entrenadores, compañeros, agentes y familia.