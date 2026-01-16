José Antonio Noriega confirma que Antoine Griezmann no llegará a Monterrey

En los Rayados de Monterrey también les gustaría contar con Antoine Griezmann, pero por el momento no sucederá, debido a que José Antonio ´Tato´ Noriega, presidente Deportivo, señaló que es falsa la noticia.

"No estamos en un momento para eso, hemos traído jugadores de jerarquía, esta se gana con el tiempo, pero es un factor que se involucra ganar una jerarquía en cualquier puesto, y el futbolista la tiene cuando está más avanzado de edad.

En este momento estamos muy claros y por eso contratamos jóvenes, no estamos en un momento para traer a un jugador de 34 años que es referente, qué bueno que pudiera estar, pero la noticia es totalmente falsa", dijo Noriega en entrevista con TUDN.

En días anteriores, apareció el rumor de que Antoine Griezmann sería el fichaje "bomba" de Monterrey, pero el mismo técnico Domenec Torrent descartó esto y consideró la noticia como "una locura".

José Antonio Noriega consideró que Sergio Ramos se apresuró en anunciar su salida tras la eliminación de Monterrey ante Toluca en el Apertura 2025.

"Cada quién se hace responsable de sus decisiones. Sergio se apresuró un poco, pero es para respetar. Le hice saber que nos sorprendió, no era la mejor forma, pero las pláticas iban avanzadas y tanto él como nosotros estábamos lejos, nosotros también teníamos la sensación que no iba a haber una renovación, pero pensábamos esperar más y anunciarlo, Sergio tomó su decisión y no pasa nada", reveló.