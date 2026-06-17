Homenaje a Jerry Estrada: una leyenda de la lucha libre

El próximo 28 de junio, la Arena José Sulaimán de Monterrey será escenario de un homenaje a una de las figuras más emblemáticas que ha dado Monclova: Jerry "Puma" Estrada. El legendario gladiador regresará al encordado sobre el que tantas noches dejó el alma, para recibir el reconocimiento de la afición regiomontana, compañeros de batalla y otras grandes figuras del pancracio nacional.

Poseedor de una trayectoria que forjó en las principales empresas de México y Estados Unidos, el "Rock and Roll de la Lucha Libre" volverá a subir al ring, esta vez no para repartir rudeza y lucir su espectacular salida de bandera, sino para escuchar una ovación que hará honor a más de 4 décadas de entrega, sacrificio y pasión por el deporte de los costalazos.

El homenaje en la Sultana del Norte se suma a una larga lista de reconocimientos que ha recibido a lo largo del país, reflejo del cariño y admiración que aún despierta entre generaciones de aficionados.

"Yo creo que la razón de estos reconocimientos es que tuve una carrera muy bendecida y que mucha gente me sigue recordando. Me han hecho homenajes en varias ciudades de la República e incluso me han invitado a homenajes en Estados Unidos, pero los he rechazado porque con Estados Unidos no quiero nada. Me siento bendecido, orgulloso y agradecido con la gente que se toma la molestia de hacerme un homenaje más. Estoy seguro de que la misma afición lo ha pedido. La verdad me siento como pavo real, muy contento", expresó el ídolo monclovense.

A lo largo de los años, Estrada ha ido homenajeado en plazas de Morelos, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Incluso en 2018 volvió a pisar la histórica Arena México en una función especial dedicada a las grandes estrellas de las décadas de los ochenta y noventa, demostrando que su legado sigue más vivo que nunca en la memoria del pancracio nacional.

Ahora, "El Puma" volverá a encontrarse con una de las aficiones que más lo arropó durante su carrera. Monterrey fue una plaza donde escribió capítulos memorables, protagonizó intensas rivalidades y consolidó su nombre como uno de los luchadores más carismáticos de su generación. Por ello, el homenaje tiene un significado especial para "El Puma". "Me siento muy contento porque Monterrey fue una plaza muy importante para mí. Voy a disfrutar este momento con la afición, con mis amigos y principalmente con mi familia", señaló Estrada, quien además adelantó que la función tendrá un ingrediente muy especial: la presentación de Jerry Estrada Jr., su hijo menor de apenas 16 años.

El heredero de la dinastía comenzará a escribir sus propias páginas sobre el ring regiomontano. Aunque apenas inicia su camino en el mundo de la lucha libre, ya cuenta con preparación, entrenamiento y conocimientos que ilusionan al histórico luchador monclovense. Así, la noche del 28 de junio no sólo servirá para rendir tributo a una leyenda, sino también para presenciar el surgimiento de una nueva generación que busca mantener vivo el rugido del "Puma" sobre los cuadriláteros.