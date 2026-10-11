Gigantes de AHMSA se coronan Campeón de Campeones en la Liga Ribereña

El trofeo de Campeón de Campeones de la categoría Pre-Junior lucirá en la vitrina del club Gigantes de la Liga Ribereña, luego de vencer a la novena de Tomateros de la Liga Marcial Lara de Saltillo por pizarra de 12 carreras a 7, en duelo titular disputado ayer en el Parque AHMSA.

Un rally de cinco carreras en el cierre de la primera entrada le dio a los colosos el control de la pizarra desde temprano, mientras que Mateo Carranza aportó una anotación en el tercer rollo, y racimos de tres en la quinta y sexta tanda valieron para asegurar la victoria.

El mismo Carranza se encargó de comandar la ofensiva de Gigantes con efectividad de 4-3 y una tercia de carreras anotadas, secundado por Santiago Ramos y Nicolás Obregón, quienes batearon de 4-2. A su vez, el relevista Alan Salas se acreditó el éxito con trabajo de dos entradas y un tercio, mientras que Jordan García sufrió el revés.

Por otra parte, en la categoría Moyote, el título de Campeón de Campeones se lo adjudicaron los Diablos de la Liga Ribereña tras vencer a Potros de la Liga Marcial Lara por la mínima diferencia de 7-6, mientras que en la división Junior, la corona fue para el representante del circuito saltillense tras derrotar por blanqueada de 2-0 al equipo de la Ribereña.