Linces arrasan con Felinas: 20-10 en la Liga de Softbol Femenil

La ofensiva de Linces detonó en la segunda y tercera entrada para fraguar un abultado triunfo por pizarra de 20 carreras a 10 sobre Felinas, al enfrentarse ayer dentro de la séptima fecha de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Mónica Armendáriz, Ruby Sandoval y Said Flores elaboraron una triple producción en el cierre del primer rollo para adelantar al equipo de Linces, el cual amplió la diferencia con un rally de seis anotaciones en la segunda tanda y otro de ocho en el cuarto rollo; por último, aparecieron Bárbara Rivera, Karla Salais y Natalia Álvarez, quienes timbraron en la cuarta tanda para remachar la victoria.

Por su parte, las Felinas tardaron en reaccionar y ya no les alcanzó para evitar la derrota. En el tercer rollo, las fieras descontaron con un rally de seis carreras, Liza Minor contribuyó con una rayita en la cuarta tanda, mientras que Ariana Mata, Nalley Varela y Jimena Mata descontaron con otras tres carreras en la quinta entrada.

En la serpentinera de la Unidad Deportiva, la relevista Belinda Garza se anotó el acierto tras ingresar en el tercer rollo para relevar a la abridora Karla Salais, a la vez que Nallely Varela sufrió el revés. A su vez, Itzel y Said Flores comandaron el ataque ganador al pegar de 4-3.