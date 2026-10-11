Apaches logran contundente triunfo 5-1 ante Santos de Castaños en la Copa Xochipilli

Julio Castellanos salió a la cancha del Parque 1 en modo "killer" y encaminó al Centro de Formación Apaches a una contundente victoria por marcador de 5-1 sobre Santos de Castaños, al enfrentarse en la cuarta jornada de la Copa Xochipilli de Fútbol.

La tribu aprovechó una inspirada actuación de su delantero estelar para imponerse con abultada ventaja en el "clásico castañense", dentro de la categoría Juvenil "A". En cada incursión en el área, Castellanos generó constante peligro y dejó de manifiesto su efectividad con tres anotaciones que le abrieron el camino del triunfo a los Apaches.

Por su parte, Rafael López y Patrick Estrada se unieron a la causa con tantos que sirvieron para darle tintes de goleada al resultado. La escuadra santista hizo el esfuerzo sobre el final del cotejo y le alcanzó para encontrar el gol de la honra. Derek Suárez entró de cambio al terreno de juego y respondió con un gol que recortó la diferencia en el marcador final.