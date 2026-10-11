Gigantes Monclova se corona campeón tras vencer a Mapaches en Saltillo

El equipo de Gigantes conquistó otro título en la categoría 11-12 años tras vencer a la novena de Mapaches por pizarra de 19 carreras contra 7, en la jornada de Campeón de Campeones que disputaron ayer los respectivos monarcas de la Liga Ribereña y Liga Marcial Lara, de Saltillo.

En el diamante del Deportivo AHMSA, la novena monclovense sumó una anotación en el fondo de la primera tanda por medio de Aldo de Hoyos, y posteriormente repitió rallys de 3 carreras en la tercera y cuarta entrada para tomar una ventaja de 7-3.

Los colosos no dieron tregua y en el quinto episodio agregaron 6 carreras más para ampliar el margen, mientras que en el sexto rollo anotaron Arturo Mata, Emiliano Hernández, Fernando García, Marcelo Barajas, Aisar Palomares y Aldo de Hoyos, para remachar la victoria.

Por el conjunto saltillense, Asiel García y Vladimir Juárez anotaron en la apertura del primer capítulo, luego Mateo Briseño aportó una rayita en la segunda tanda, mientras que en la sexta anotaron Aitana Juárez, Asiel García, Emiliano Velázquez y Leo Garza para darle algo de decoro al score final.

La victoria fue para el abridor Arturo Mata, quien tiró 4 entradas con 3 carreras y tercia de hits en contra, dio un pasaporte y abanicó a 6 rivales; a su vez, Ian Gutiérrez destacó al ataque con marca de 3-2, mientras que la derrota fue para Asiel García.