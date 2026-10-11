Gilberto Mora no viajó a Ciudad Juárez con Xolos de Tijuana

La situación de Gilberto Mora es un misterio. El juvenil mexicano, que el próximo miércoles cumplirá 18 años, no realizó el viaje a Ciudad Juárez, por lo que se perdió el encuentro entre los Bravos y Xolos de Tijuana, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Gil Morita sufrió molestias en el tobillo en el duelo que sostuvo la Selección Mexicana contra Colombia. Fue baja para los partidos contra Perú y Estados Unidos.

Previamente, el técnico Rafa Márquez afirmó que el juvenil mexicano se estaba recuperando y era elegible para el duelo contra Estados Unidos, pero finalmente no vio acción. Ante Perú no quiso arriesgarlo.

En el regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA, Gilberto Mora quedó fuera. Los Xolos de Tijuana han reservado dar información sobre su estado de salud, al no emitir un comunicado oficial.

En días anteriores, se ha difundido que Morita está en la mira de grandes equipos y su fichaje podría ser anunciado cuando cumpla 18 años. Se rumora que el Liverpool de la Premier League habría ofrecido 50 millones de dólares por fichar a la promesa mexicana. Los equipos interesados por Morita: Liverpool, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund y Benfica.