Giuliana Olmos vence a Serena Williams en el Torneo de Berlín

El tenis nacional tomó registro de una de sus páginas más memorables en territorio europeo. La raqueta mexicana Giuliana Olmos firmó este martes la victoria más relevante y prestigiosa de su trayectoria dentro del circuito de la WTA. Haciendo una sólida mancuerna con la neozelandesa Erin Routliffe, la tenista mexicana derrotó en la primera ronda de dobles del Torneo de Berlín a la histórica estadounidense Serena Williams y a la checa Karolina Muchova, sellando un 6-4 y 6-4 en una hora y media de partido.

El sorpresivo e histórico triunfo cobró una relevancia curricular superlativa al presentarse en plena gira de regreso de la menor de las hermanas Williams a las canchas internacionales tras una larga pausa competitiva. Superar en cualquier superficie a la ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, considerada como una de las máximas leyendas de la historia del deporte blanco, inyecta un valor invaluable a la carrera de la doblista mexicana.

El inesperado tropiezo sobre la hierba alemana ocurrió de forma simultánea al gran anuncio oficial del All England Club: La derrota en el certamen de categoría WTA 500 se produjo el mismo martes en que la organización de Wimbledon formalizó la invitación especial (wild card) para que Serena y Venus Williams jueguen juntas el cuadro de dobles del Grand Slam británico.

Previo a este compromiso en la capital germana, Serena había mostrado destellos de su característico nivel técnico en el torneo de Queen´s junto a la canadiense Victoria Mboko, retirándose de dicho evento por una lesión de su compañera. Para el torneo en Berlín, la norteamericana buscó una nueva alianza estratégica junto a Muchova, pero se topó con una muralla defensiva impuesta por la dupla de Olmos y Routliffe.

Con este contundente resultado sobre la mesa, la mexicana Giuliana Olmos y Erin Routliffe avanzaron con paso firme a la segunda ronda de la competencia alemana. En los cuartos de final medirán fuerzas contra la experimentada dupla integrada por la italiana Sara Errani y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez, en un duelo de alta exigencia que servirá para consolidar el gran momento de la raqueta azteca en el circuito internacional de dobles.