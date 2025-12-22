Gladiadoras vencen a Cachorras: Nahomy Alemán destaca en Monclova

Con una ofensiva comandada por Nahomy Alemán y Celeste de la Cruz, las Gladiadoras tomaron ventaja en la final de la categoría "C" de la Liga Municipal de Softbol Femenil, tras imponerse por pizarra de 21 carreras a 16 ante el conjunto de Cachorras, en el primer juego de la serie titular.

Alemán tuvo una destacada actuación en la registradora, al irse de 4-3 y aportar 4 carreras a la causa ganadora, mientras que de la Cruz también respondió con el madero al registrar 3 imparables en 4 turnos, incluyendo un jonrón de campo. En el círculo de pitcheo de la Unidad Deportiva, Wendolyn Ríos se mantuvo firme durante 7 entradas completas, labor que le permitió acreditarse la victoria, a la vez que por Cachorras, la derrota recayó en Elisa Siqueiros, quien ingresó como relevista en el quinto inning tras la salida de la abridora Adriana Alvarado.

El momento clave del encuentro llegó a partir de la cuarta entrada, cuando las Gladiadoras armaron un rally de cuatro carreras, producción que repitieron tanto en el quinto como en el séptimo episodio para labrar la ventaja. Por otro lado, en el sexto capítulo, el ataque se desbordó con un racimo de 6 anotaciones, cuota que resultó determinante en el desenlace del encuentro.

Las Cachorras, sin embargo, también lucieron poder de bateo y vivieron su mejor momento ofensivo en el quinto rollo, cuando Camila Coronado conectó un jonrón de campo para encabezar un rally de 7 carreras, acercando momentáneamente a su equipo en la pizarra. La serie final continuará el próximo sábado con la celebración del segundo juego. Un nuevo triunfo de las Gladiadoras les otorgaría el campeonato, mientras que una victoria de Cachorras forzaría la disputa del tercer y definitivo encuentro.