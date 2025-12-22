Cruz Azul San Buena se lleva el campeonato del Torneo 2025: venció a Real San Francisco

El Cruz Azul de San Buena fue certero en la tanda de penaltis y terminó superando por 2-0 al Real San Francisco, para quedarse con el campeonato del Torneo 2025 de la Liga Mayor de Fútbol.

La máquina celeste y la escuadra franciscana, los dos mejores equipos de la campaña regular, protagonizaron una reñida disputa por el título sobre la cancha de la FCA, donde decenas de aficionados se reunieron para conocer al nuevo monarca del circuito de fútbol de veteranos que dirige Guadalupe Fraga.

Los 90 minutos de tiempo reglamentario se disputaron a la máxima intensidad, sin embargo, el gol no llegó y tras el silbatazo final, el título se sorteó en la serie de tiros desde los once pasos.

En esa instancia aparecieron Diego Casas y Javier Méndez para definir el triunfo que le valió el campeonato al conjunto cruzazulino; por su parte, Abelardo Armendáriz y Otoniel Medina cometieron dos fallas que condenaron a la derrota al San Francisco.

Tras el partido, el directivo Guadalupe Fraga hizo entrega del cetro al Cruz Azul de San Buena, así como de un honroso subcampeonato para el Real San Francisco, mientras que el ariete sambonense Diego Casas recibió el botín dorado que lo acredita como el máximo anotador del Torneo 2025.