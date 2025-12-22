Jerry Jones anuncia que Cowboys jugarán en México en 2026

Los Cowboys de Dallas podrían volver a México más pronto de lo esperado. Jerry Jones, dueño y gerente general de la franquicia, declaró este domingo que espera que su equipo juegue un partido internacional en el país durante la próxima temporada, incluso si eso implica ceder uno de sus encuentros como local.

Las declaraciones se dieron tras la derrota de 34-17 que sufrieron los Cowboys en casa ante los Chargers de Los Ángeles. Jones explicó que la ampliación del calendario de temporada regular a 17 partidos está directamente relacionada con la rotación de juegos internacionales, un esquema en el que todos los equipos de la liga deberán disputar encuentros fuera de Estados Unidos.

Jerry Jones espera que los Cowboys jueguen en México en 2026

De acuerdo con el calendario actual, los Cowboys tendrán nueve partidos en el AT&T Stadium la próxima temporada, al igual que el resto de los equipos de la Conferencia Nacional. Esto se debe al sistema de alternancia entre conferencias que determina quién recibe el noveno juego como local en el formato de 17 encuentros.

Sin embargo, Jones aceptó que no será sencillo que el resto de los equipos de la liga acepten enfrentar a los Cowboys como "visitantes" en México, debido a que se trata del equipo con mayor arraigo histórico en el país. Aun así, subrayó que el modelo actual del calendario permite mayor flexibilidad para programar este tipo de partidos.

La gran base de aficionados en México impulsa la decisión

El propietario recordó que, desde la inauguración del estadio, la franquicia sólo tenía comprometidos ocho partidos de temporada regular por año al momento de vender suites y patrocinios, lo que facilita ceder ese juego adicional cuando corresponde. "Así que no tenemos opción", concluyó Jones, consciente de la enorme base de aficionados que su equipo tiene en México y del atractivo comercial que representa para la NFL disputar un juego en el país.