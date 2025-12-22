Pittsburgh Steelers logran victoria ante Lions en emocionante duelo

En un duelo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último segundo, los Pittsburgh Steelers consiguieron una victoria vital de 29-25 sobre los Detroit Lions en el Ford Field. Este triunfo de la Semana 16 no solo consolida las aspiraciones de postemporada de Pittsburgh en la Conferencia Americana, sino que deja a Detroit con una dolorosa derrota en casa tras un cierre marcado por la tensión y el drama defensivo.

Russell Wilson lidera la ofensiva de los Steelers con 245 yardas y dos touchdowns.

El veterano quarterback Russell Wilson fue el motor de la ofensiva de los Steelers, demostrando una química letal con sus receptores. Wilson finalizó el encuentro con 245 yardas por aire y dos pases de anotación, conectando de manera magistral con George Pickens, quien acumuló 120 yardas y una anotación, castigando constantemente a la secundaria de los Lions.

Por su parte, el reciente fichaje estrella, DK Metcalf, aunque estuvo involucrado en una polémica extra-cancha durante el juego, contribuyó en momentos clave para mover las cadenas, permitiendo que Pittsburgh mantuviera la posesión del ovoide en situaciones de tercer down.

Jared Goff mantiene a Lions en la pelea con 285 yardas y dos anotaciones.

Los Lions, liderados por Jared Goff, nunca bajaron los brazos. Goff lanzó para 285 yardas y dos touchdowns, logrando poner a Detroit a solo cuatro puntos de distancia con poco más de dos minutos en el reloj. En la serie final, los Lions avanzaron hasta territorio de los Steelers, amenazando con una remontada milagrosa que habría hecho estallar el Ford Field.

Sin embargo, la defensiva de los "Acereros" sacó la casta en el momento crítico. Con una presión asfixiante sobre Goff, la unidad liderada por T.J. Watt forzó un pase apresurado en cuarta oportunidad que terminó siendo incompleto, sellando así el triunfo para los visitantes. La frustración fue evidente en el banquillo de Detroit, que ahora ve comprometido su panorama de cara a los playoffs en la Conferencia Nacional.

La defensiva de Steelers sella la victoria con una jugada clave en el último cuarto.

Con esta victoria, los Steelers mejoran su récord y se mantienen firmes en la pelea por la cima de la AFC Norte o, al menos, un lugar seguro como comodín. Por el contrario, los Lions (11-4) sufren un tropiezo que podría costarles la ventaja de localía en la postemporada, sumado a la controversia generada por los roces entre jugadores y aficionados durante el encuentro.

El cierre de la temporada 2025 de la NFL promete ser uno de los más competitivos de la década, con Pittsburgh demostrando que tiene la experiencia necesaria para ganar partidos cerrados bajo presión.